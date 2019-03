Ongeluk met vier auto's op A58 bij Oirschot

Hans en Ricky de Brouwer zijn ‘dubbel goud’ in Moergestel

17:11 MOERGESTEL - ,,We zijn al honderd jaar bij elkaar", zegt Ricky de Brouwer over haar Hans. Daarmee wil ze zeggen dat een kasteleinspaar elkaar de hele dag ziet en de jaren samen dus dubbel mag tellen. Maandag vieren Hans en Ricky de Brouwer toch hun gouden bruiloft in het eigen café De Brouwer, waar zoon Jan-Hein samen met zijn vrouw Manon alweer jaren de schuimspaan zwaait.