Ongeluk op A58 Tilburg richting Breda

Politie neemt kostbare goederen en wapens in beslag in Tilburgse drugsketel­zaak, OM verkreeg bewijs via 'afluister­o­pe­ra­tie'

29 september TILBURG/DEN BOSCH - Politie en Justitie hebben 6 verdachten aangehouden in een grootschalig onderzoek naar het vervaardigen en leveren van zogeheten 'drugsketels’. Deze drugsketels worden gebruikt voor het produceren van onder meer XTC, crystal meth en in cocaïnewasserijen. Onder de verdachten bevinden zich 4 Tilburgers en één persoon uit Den Bosch. Daarnaast werden diverse kostbare goederen en wapens in beslag genomen.