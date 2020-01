Ongeluk zorgt korte tijd voor overlast op A58 tussen Tilburg en Best

Restaurant Geronimo in Hilvaren­beek failliet, curator hoopt op snelle doorstart

7:00 HILVARENBEEK - Restaurant Geronimo aan de Vrijthof in Hilvarenbeek is definitief failliet. Dat had de rechtbank in oktober vorig jaar al uitgesproken. Omdat de eigenaar hoger beroep had ingesteld, mocht het restaurant nog openblijven, maar dat beroep is ingetrokken. Curator P. Gerritse uit Tilburg voert nu 'verkennende gesprekken’ met overnamekandidaten.