Onkruid bestaat niet: voor zadenverzamelaar Jan van de Wiel begint de natuur bij de voordeur

video Snel nog wat boeken hamsteren in de LocHal, want ook de beste bieb van het land moet dicht

3 november TILBURG - Het is druk in de LocHal dinsdagmiddag, en de stapeltjes boeken zijn bij velen nèt wat hoger dan anders. Want alles wees al een paar dagen op een nieuwe sluiting van de bieb. Ook Esther van der Elzen uit Tilburg hamstert wat extra's mee voor haarzelf en zoon Merlijn (3). ,,Ik kom liever niet zonder te zitten.”