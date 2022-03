Onkruid tussen de Tilburgse tegels? Nee hoor, dat zijn stoepplantjes. ‘En dat is dan weer gratis groen’

Grote drukte op de spoedeisen­de hulp in Tilburg tijdens carnavals­week­ein­de

TILBURG/UDEN - De spoedeisende hulp van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg heeft een ‘ontzettend druk’ carnavalsweekeinde achter de rug. Grote drukte ook in Uden bij Ziekenhuis Bernhoven, maar niet per se door zuipende feestvierders.

28 februari