Online bingo rukt op in de dorpen: vrijdag volgt Moergestel, zaterdag Udenhout

OISTERWIJK - Haarenaar Roel van de Ven (28) is druk met het uitrollen van de Grote Online Bingo Show. Tot in de Achterhoek weet hij dorpsgemeenschappen aan de buis van YouTube te kluisteren. Vrijdag is Moergestel aan de beurt, zaterdag Udenhout.

‘Een avondje uit voor het hele dorp, maar dan thuis!', zo adverteert 't Plein, dat in Udenhout de samenwerking met Van de Ven is aangegaan.

Lees ook Online bingo in Liempde blijkt topamusement in coronatijd Lees meer

In Moergestel klopte Café De Brouwer voor de organisatie bij Van de Ven aan. ,,Het leeft echt in het dorp", meldt Jan-Hein de Brouwer. ,,Tot donderdagavond kunnen mensen nog kaarten bestellen.” Die kosten 7,50 euro per stuk.

Volledig scherm Ook Liempde heeft al kennis gemaakt met de Grote Online Bingoshow © Jan Zandee

Het succesverhaal begon eind maart in het eigen Haaren, vertelt Van de Ven. ,,Door het jaar heen organiseer ik evenementen voor 't Gemak, een café hier. Om de kastelein in coronatijd te ondersteunen zette ik een online bingo op. Er deden 1300 mensen aan mee.”

Mes aan twee kanten

Het mes snijdt wat Van de Ven betreft dan ook aan twee kanten. ,,Mensen vinden het leuk dat er toch nog wat georganiseerd wordt in het dorp. Maar ze kunnen zo ook de ondernemers een handje helpen. Ik dring er bij de kroegbazen ook altijd op aan dat ze de prijsjes in het eigen dorp aanschaffen.”

Volledig scherm Hoofdprijs in Moergestel: een damesfiets van de plaatselijke fietswinkel. © Café De Brouwer

Wie thuis op de bank bingo heeft, moet een foto van de volle bingokaart appen. ,,Maar let op", waarschuwt Van de Ven. ,,Bij een valse bingo staat je een dorpse straf te wachten. Ramen van het café zemen bijvoorbeeld.”

Tussen de balletjes door komen ook andere spelletjes langs: ‘Zing het lied af’ of ‘Raad de Mystery Guest'.

Speciaal decor

Van de Ven, in het dagelijks leven bedrijfsleider van Van Gool Sport in Udenhout, doet voor zijn online bingo's zaken met evenementenbureau Housefiller Events. ,,We hebben een speciaal decor laten bouwen, maar zorgen ook voor alle techniek, van de online kaartverkoop tot de live verbinding met de studio.”

Waar die in Moergestel is, blijft overigens geheim. De gemeente Oisterwijk is akkoord met de bingo, maar wil niet dat die vanuit een café wordt uitgezonden. Dat zou publiek kunnen trekken.