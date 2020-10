Onrust over luchthavenbesluit Gilze-Rijen: ‘Uitstel tot 2029 wil er bij veel mensen niet in’

GILZE-RIJEN - Defensie wil een besluit over de militaire luchthavens Gilze-Rijen, Woensdrecht en De Peel op de lange baan schuiven. Na diverse keren uitstel hadden de plannen eind 2021 echt duidelijk moeten zijn, maar nu is er een voorstel dat 2029 mogelijk zou maken. Dat leidt tot onrust.

De verouderde vergunningen van de acht militaire vliegbases in Nederland worden sinds 2008 een voor een omgezet in Luchthavenbesluiten. Gedacht was dat het een klus van enkele jaren zou zijn. Dat viel tegen. Omdat Defensie net zo veel of meer wil vliegen, is er in de omgeving veel weerstand. En dan ben je zo 12 jaar verder.

Waar het nog niet lukte tot een nieuw besluit te komen, moesten de bestaande tijdelijke vergunningen via een soort noodwetje telkens voor 3 jaar worden verlengd. Als de vergunning verloopt, moet alle vliegverkeer worden stilgelegd.

Zienswijzen

Voor de vijf vliegbases Leeuwarden, Deelen, Eindhoven, Volkel en De Kooy is inmiddels een besluit vastgesteld. De einddatum van eind 2021 voor Gilze-Rijen, Woensdrecht en De Peel wordt opnieuw niet gehaald. Volgens Defensie komt dat door de vele zienswijzen die zijn ingediend; Gilze-Rijen (800), De Peel (500), Woensdrecht (20).

Staatssecretaris Barbara Visser wil met een wetsvoorstel de tijdelijke vergunning voor langere tijd regelen door het voorstel te koppelen aan de Omgevingswet die per 1 januari 2022 ingaat. In theorie maakt die wet uitstel tot 2029 mogelijk.

Het ministerie van Defensie kon afgelopen week geen uitleg geven. ,,Dit is te specialistisch. Deze betrokkene is maandag weer terug.” Details worden in ieder geval duidelijk nadat het wetsontwerp, dat nu voor advies bij de Raad van State ligt, naar de Tweede Kamer gaat en openbaar wordt.

Addertje onder gras

De kritische volger kan een addertje onder het gras vermoeden. Hoewel de Omgevingswet bedoeld is om in vroege instantie met de omgeving overeenstemming te bereiken over een plan, betekent dit ook minder regels op het gebied van water, lucht, bodem, natuur en bouwen. En daar zit hem vaak de pijn. Ook kan afhandeling meer op de lange termijn worden geschoven.

Wethouder Sandra Diepstraten van Gilze en Rijen zegt dat de meeste betrokkenen blij zijn als eind 2021 wordt losgelaten als einddatum. ,,De vele onderzoeken, die wij ook willen, vragen daar ook om. Ik denk dat het nog vijf jaar duurt eer we hier een besluit hebben. We willen de vaart erin houden. Uitstel tot 2029 dat wil er bij veel mensen niet in en leidt tot onrust.”

Anderzijds vertrouwt ze op de harde toezeggingen die Barbara Visser deed bij haar bezoek aan de gemeente in februari. ,,We zullen niet over acht jaar wakker worden en zien dat er niets is gebeurd. Defensie heeft me dat ook verzekerd. En we hebben mogelijkheden om de voortgang er in te houden.”