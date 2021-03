Onrust over plan landbouwverkeer, omwonenden voelen zich slecht gehoord

De belangrijk­ste vraag lijkt nu: is het ‘landbouw­ver­keer’ Hilvaren­beek 4 miljoen waard?

11 maart HILVARENBEEK - Het dossier landbouwverkeer in Hilvarenbeek is al een lastige puzzel. Nu komt daar nog een moeilijke vraag bij. Is het weren van zwaar materieel uit de kern van het dorp de gemeenteraad ongeveer 4 miljoen euro waard?