Onrustige dag op Pieter Vreedeplein: schreeuwende man valt terrasbezoekers lastig, vrouw bedreigt personeel met mes

Net doen alsof je baby in een snikhete auto ligt: ‘Grap’ gaat mis als politie auto's bij Goirlese Oostplas afzoekt

18:53 GOIRLE - Een foute grap is vrijdagmiddag misgegaan toen de politie voor niets alle geparkeerde auto's bij de Oostplas in Goirle afzocht. Agenten waren op zoek naar een baby, die volgens een melder vermoedelijk in een snikhete auto lag. Hij hoorde iemand die net deed alsof hij in een babyfoon praatte.