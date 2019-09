Ons Lieve Vrouwke van achter de klimop (Voorheen Rome)

Trappers: puckgooien wordt noodgedwon­gen vervangen door shoot-a-puck

11:12 Het aanbrengen van een veiligheidsnet in de ijshal in Tilburg heeft niet alleen tot gevolg dat het zicht voor het publiek bij thuiswedstrijden van Trappers enigszins vermindert, het betekent ook het einde van het puckgooispel in de eerste pauze.