ONS Soepje verzorgt maaltijden straks vanuit keuken Diamant-groep

TILBURG - Op de valreep vinden de vrijwilligers van ONS Soepje, dat zo’n 250 gratis maaltijden per dag bereidt en bezorgt voor Tilburgers , een nieuwe keuken. De maaltijden worden vanaf volgende week klaargemaakt in de keuken van Diamant-groep aan de Zevenheuvelenweg.

Een opluchting is het zeker voor ONS Soepje. Per 1 augustus moest het initiatief weg uit gemeenschapshuis Koningshaven in Tilburg-Zuid en het bleef lang spannend hoe het verder moet. Initiatiefnemer Linda Oerlemans kwam via wethouder Esmah Lahlah uit bij Diamant-groep, waar die laatste voorzitter van de raad van bestuur is. Het leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft namelijk de beschikking over een bedrijfsrestaurant met professionele horecakeuken.

Samenwerking

,,Wij zijn hier gewend om voor grote groepen iets te doen en daar is onze pas gerenoveerde keuken ook op berekend”, zegt directeur Robert Bool van Diamant-groep. De koks van ONS Soepje kunnen de keuken gebruiken op de momenten dat Diamant-groep die niet nodig heeft. Bool is enthousiast over de toekomstige samenwerking. ,,We kunnen wellicht nog meer zaken op elkaar afstemmen. Wij maken bijvoorbeeld ook soep voor ons bedrijf, dat zou je kunnen combineren. Ook naar de inkoop van ingrediënten kunnen we kijken.”

Stichting

,,Voor ONS Soepje betekent de nieuwe ruimte dat ze voorlopig door kunnen. Dat doen ze inmiddels als stichting. Oerlemans: ,,We zijn nu aan het kijken hoe we het bestuur kunnen gaan vormgeven. Door de verhuizing hebben we nu tijd om dat goed uit te zoeken.” Het initiatief is volgens Oerlemans inmiddels redelijk stabiel, al staan er regelmatig hulpvragen op Facebook. ,,Dat heeft ook te maken met de vakantieperiode. Maar we zoeken nog steeds vrijwilligers. Ik zou het mooi vinden als meer mensen ook maaltijden willen rondbrengen in hun eigen flat of buurt, ook als ze daar zelf gebruik van maken. Dan krijg je meer contact tussen mensen in de buurt.”