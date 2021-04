Onterechte ‘contractkosten’: Tilburgse huurbemiddelaar De Huissleutel krijgt boete van 100.000 euro

De bakkerij is al jaren een Tilburgs studenten­huis. Toch stapt gefrus­treer­de buurman nu pas naar rechter

6 april TILBURG - Tegen het plan om een berging aan het Smidspad in Tilburg om te toveren tot huis heeft de man eigenlijk geen bezwaar. Waar hij wil over wil praten in de rechtbank: alle irritaties die hij de afgelopen jaren waren met de gemeente Tilburg toen de bakkerij bij de berging omgebouwd werd tot studentenhuis. Maar dat lijkt al lang een gepasseerd station en het is niet waar de rechter zich vandaag over buigt.