Ontevreden Tilburg maant NS om mee te denken over alternatief informatieloket op station

Kozakken Boys vindt in oude bekende opvolger van ontslagen trainer

Michel Langerak gaat bij Kozakken Boys het seizoen afmaken. De trainer neemt tot het einde van dit seizoen de taken over van de vorige week ontslagen Rick Adjei. De naam van oud-prof Langerak zoemde al even rond en is geen onbekende in Werkendam.

27 januari