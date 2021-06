Onthoofd zwaargewicht zorgt voor hoofdbrekens aan de Piushaven: ‘Met de auto uit het water gesleept’

Het beeld werd bij een recente schoonmaakactie - waar meer dan zestig vrijwilligers op af kwamen, dat was ook al bijzonder - aan de havenbodem onttrokken. Een van de bewoners van de museumschepen in het gebied spotte vanaf de boeg het beeld ongeveer een half jaar geleden voor het eerst. ,,Misschien ligt het hoofd ook nog ergens, maar dat is moeilijk te zeggen, dan moeten we eigenlijk duikers het water insturen.”



En welke heilige is het? ,,Het kan Maria zijn, maar met zo’n jurk aan zou het natuurlijk ook om een andere heilige kunnen gaan. Maar naar mijn weten hebben die geen kind op de arm. Toch lijkt het een man.” Nog zo’n vraag: zou het uit een kapel zijn ontvreemd? En waarom? Het beeld geeft geen antwoorden, blijft voorlopig roerloos op de oever staan, in het gras.