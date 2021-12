Ontoegankelijkheid in de Tilburgse binnenstad beu: Mirnou ontwikkelt handig ‘plenkske’ om drempels weg te nemen

Als Mirnou Baeten (30) voor een boodschap, hapje of drankje de Tilburgse binnenstad inrijdt, heeft ze van tevoren al een logistiek plan moeten maken. Want niet overal is met haar rolstoel binnenkomen even makkelijk voor de Tilburgse.



,,Soms leen ik een plankje van een vriend die hier in de straat woont. Dat heeft hij voor driehonderdvijftig euro in het buitenland besteld”, zegt Baeten, die aan de progressieve spierziekte SMA lijdt en nooit heeft kunnen lopen. ,,Ik kom bijvoorbeeld heel graag bij Gastrobar RIX. In de zomer ben ik vaste klant op het terras, maar in de winter is binnen eten niet mogelijk en kom ik er niet. Het dakterras van Doloris kom ik zelfs met plankje niet op, die drempels zijn simpelweg te hoog.”