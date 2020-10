Ontroerende appjes en onderscheiding: humanitair helper Piet Spijkers heeft mooie verjaardag

Het is 28 jaar geleden dat Spijkers na een bezoek aan het land de stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne in het leven riep. Onder die vlag, en via de stichting Elisabeth-TweeStedenziekenhuis Buiten Gewone Grenzen, zijn vele initiatieven genomen op gezondheids- en sociaal gebied. Een greep: een kinderoncologisch ziekenhuis in de stad Lviv, ondersteuning van een doveninstituut, een weeshuis, vakantiekampen, een studentenfonds en uitwisselingen tussen Oekraïense en de Tilburgse ziekenhuizen.

Maar die situatie, en zijn leeftijd, beletten hem niet om volle kracht vooruit te blijven gaan. Met de hulp van sponsoren, die er in Tilburg al vele waren, maar nu extra hard nodig zijn. En ook met eigen geld. Op z’n 52ste verkocht hij zijn aandelen in de toenmalige winkelketen de Harense Smid, waarvan hij mede-eigenaar was. Dat geeft hem nog steeds armslag.

Hij vertelt gloedvol over zijn stichting Met liefde in het hart voor de 27 Oekraïense kinderen met SMA. ,,Daar is vloeibare voeding voor nodig, zuurstof, pampers. Maar er is niks. Het kost 80 tot 100.000 euro per jaar, dat is een ramp. Het ontwricht de gezinnen ook als er zo’n kind in het midden is. Vaak vluchten de vaders er voor weg, de vrouwen staan er alleen voor, de andere kinderen komen aandacht tekort en glijden soms af. Mijn vrouw Ella en ik willen helpen die gezinnen te ontlasten.”