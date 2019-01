Ontslagen directeur huisartsenposten Midden-Brabant krijgt 250.000 euro mee

De directeur, Lynda Gelderland, werkte sinds 1 mei 2002 bij de stichting, die huisartsenposten heeft in Tilburg en Waalwijk. Haar salaris bedroeg 9.122,56 euro bruto per maand, exclusief vakantietoeslag. In januari 2017 meldde Gelderland in een vergadering van de raad van toezicht dat ze problemen ervoer in de werkverhouding met de voorzitter van de raad van toezicht van de stichting. Omdat de raad achter de voorzitter bleef staan, leidde de kwestie tot een vertrouwensbreuk tussen directeur en raad, en de stichting wilde de directeur ontslaan. Ze kreeg dat 20 februari te horen, met de mededeling dat ze per direct op non-actief werd gesteld.