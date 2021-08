Ontsluitingsweg Kraaiven langs MOB-complex roept vragen op over gebruik als festivalterrein

Het voormalige MOB-complex in Tilburg-Noord, dat ooit werd gebruikt voor de opslag van munitie, is al langer bij de gemeente Tilburg in beeld als evenemententerrein. In 2019 werd er al eens een editie van dancefestival Draaimolen georganiseerd. Door de coronacrisis werd het festival in 2020 geschrapt, maar in september vindt er onder de naam ‘This is not Draaimolen Festival’ een aangepaste editie plaats, verdeeld over tien dagen.