Ontstenen, muurschilderingen, speelplekken: veertien experimenten (totaal 2,5 miljoen euro) moeten Tilburg mooier maken

Nog een handigheidje: afvalcontainers krijgen sensoren die meten hoe vol ondergrondse containers zitten. Die informatie kan vervolgens bijvoorbeeld aan een app gekoppeld worden waarop te zien is hoe vol de container in de straat is. Dan zien bewoners of ze wel of niet de vuilniszak kunnen brengen. Dat gaat volgens de gemeente het bijplaatsen van afval tegen.



Begin volgend jaar worden ook de eerste ‘zilveren wandelroutes’ opgezet rondom wooncomplexen voor ouderen. Het gaat om routes, goed herkenbaar, die dementievriendelijk zijn en langs bankjes, koffiehoeken en winkelcentra voeren.



Ook is de bedoeling dat ze de nieuwe speel- en beweegplekken voor kinderen kruisen. Die moeten medio volgend jaar in de stad verschijnen. Het gaat niet om speeltoestellen, maar bijvoorbeeld verhoogde heuveltjes en bomen waar kinderen over kunnen klauteren.