Ontucht in Polenpand Tilburg, vrouw was in staat van ‘verminderd bewustzijn’

Het seksueel binnendringen van andermans lichaam tegen diens wil in, is verkrachting. Althans als dat gebeurt met geweld of het dreigen daarmee. Dat laatste was niet het geval bij een 23-jarige Poolse vrouw in Tilburg. Maar ze verkeerde wél in staat van verminderd bewustzijn. En dat is een apart zedenmisdrijf in het wetboek van strafrecht.