Ontuchtopa uit Tilburg krijgt veel minder straf dan geëist

Tegen de man was een celstraf geëist van 42 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechtbank stelde echter dat de eis van de officier van justitie ‘ruim ligt boven hetgeen de rechtbank in soortgelijke gevallen oplegt’. Bovendien heeft de rechtbank de man vrijgesproken van seksueel binnendringen en van het vervaardigen van kinderporno.

Kinderporno

Voor het eerste was te weinig bewijs. De man had wel een onschuldig filmpje, waarbij zijn kleindochter zonder kleren in een zwembadje in de tuin stapte, bewerkt. Daardoor zou het aan te merken zijn als kinderporno. Volgens vaste jurisprudentie echter 'levert het maken van kinderpornografisch materiaal via het manipuleren van onschuldig materiaal geen vervaardigen van kinderporno op', vonniste de rechtbank. Daarom volgde ook daarvoor vrijspraak. De J. had zelf de ontucht ontkend.