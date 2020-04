Ontwerper zou niet in de Reeshof willen wonen: teveel van hetzelfde, te ver weg

Reeshof hopt massaal: ook laatste buurtje gewild

7 april TILBURG - Het is populair in de Reeshof: hoppen naar weer een nieuwere woning. Maar het eind komt in zicht nu de laatste nieuwe buurtjes van de grond komen: het Groene Hof in Dalem en De Gaas in Witbrant. ,,Mensen hebben het hier naar hun zin.”