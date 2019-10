Onvast ter been en een dubbele tong. ‘Ik drink geen alcohol, het is mijn maag’

Scooter­rijd­ster gewond na botsing met fietser in Tilburg, traumaheli­kop­ter geland

11:29 TILBURG - Een bestuurster van een scooter is woensdagochtend rond 10.00 uur zwaargewond geraakt nadat ze in botsing was gekomen met een fietser. Het ongeval vond plaats op de kruising van het Kwekerijpad en het Postelse Hoefpad in Tilburg.