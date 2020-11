Onvrede over begroting Goirle: ‘Extra bezuinigingen op sociaal domein niet te realiseren’

GOIRLE - Twee hete hangijzers, het sociaal beleid en de gemeentelijke belastingen, in de begroting tegen elkaar uitruilen. Daar kwamen amendementen op neer tijdens de raadsvergadering van de gemeente Goirle. Het college was er niet blij mee.

Het is onverstandig om nog verder te snijden in het sociaal domein. Dat gaf wethouder Piet Poos van jeugdzaken gisteren aan tijdens de vergadering over de begroting van 2021 van de gemeente Goirle. Daarin stelt het college als onderdeel van meer dan 1,8 miljoen euro aan bezuinigingen een besparing voor van 775.000 euro. In een amendement dat de VVD ingediend had, zou daar nog een bedrag van 250.000 euro bovenop moeten komen.

Last van krijgen

Wethouder Poos: ,,Bij de bespreking van de voorjaarsnota in juni heeft de raad een motie aangenomen om daar te bezuinigen waar de problemen zitten. Die 775.000 euro is al meer dan de opdracht. Dat extra bedrag haalt alle rek uit de organisatie. Daar gaan we last van krijgen. We hebben geen idee hoe corona zal doorwerken in 2021. Extra bezuinigingen op het sociaal domein zijn gewoon niet te realiseren."

Ad van Beurden (VVD) stelde op voorhand al dat zijn partij de bezuinigingen zat is. ,,Zeker als die ten koste gaan van sport, cultuur en de bedrijfsvoering van de gemeente, terwijl de OZB met 5 procent omhoog gaat. Die extra besparing van 250.000 euro op uitgaven in het sociaal domein is niet bedoeld om te snijden in de kwaliteit van de zorg. We moeten de zorg goedkoper inkopen."

Den Haag

Een ander amendement, ingediend door Lijst Riel Goirle, pleitte ervoor om de OZB niet met 5 procent te verhogen. ,,De tekorten waar we mee te maken hebben, zijn veroorzaakt door Den Haag", betoogde voorman Mark Verhoeven. ,,Dan moeten we daar het geld maar halen. Het is niet reëel om daar onze bewoners verder mee te belasten."

Wethouder Johan Swaans kon zich daar niet in vinden. Om de begroting sluitend te krijgen moet de gemeente nu eenmaal een bepaald bedrag ophalen. De partijen die de amendementen voor die extra bezuiniging en tegen verhoging van de OZB hadden ondertekend, hebben een meerderheid in de raad. Het is nog even afwachten hoe de stemming gaat verlopen. Vanwege de lengte van de vergadering vindt die vanavond plaats.