Onvrede over plan huisvesting GGD Tilburg

VIDEO Baarschot heeft weer een brievenbus, ‘Minstens drie brieven per week anders stoppen we ermee’

20:11 BAARSCHOT/DIESSEN Tijdens het afscheidsbezoek van vertrekkend burgemeester Ryan Palmen is in Baarschot een brievenbus in gebruik genomen. Geen officiële brievenbus van PostNL, maar een initiatief van de inwoners zelf, die de bus drie keer per week zelf zullen legen.