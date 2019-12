Onvrede over Visit Oirschot bij ondernemers, twee managers weg bij organisatie

VIDEO Een natuurfoto­graaf hoort niet in het ziekenhuis, dus knokt Rob Rokven zich in Oisterwijk terug

16:21 OISTERWIJK - Rob Rokven had als fotograaf een belangrijk aandeel in de natuurfilm Parel in ‘t Groen. Maar de feestelijke première kon hij in Oisterwijk niet meemaken. Het was in 2019 ziekenhuis in, ziekenhuis uit.