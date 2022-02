Onwelriekende Zwaanstraat knapt zienderogen op: ‘Straatje van zijn oude imago afhelpen’

Komen ze net aanrollen: de aanhangwagens met de in steen uitgevoerde gevelreclame ‘Varkensslagerij J.A. Ooms’. De oude gevelreclame van Piusplein nummer 74 zat vol barsten, de tand des tijds was er niet barmhartig voor. Net zo min als voor het waardevol, historische pandje zelf dat verloederde. Maar de hoek Piusplein en het aanliggende Zwaanstraatje - voorheen een onwelriekend steegje - hebben een nieuwe hartslag.



,,We kwamen nog veel dingen van vroeger tegen, zoals de oude tegeltjes”, vertelt Judith Kuijpers, de eigenaresse van de nieuwe horecazaak die op de hoek neerstrijkt. In het pand waar veel Tilburgers goede herinneringen aan hebben.



Niet zozeer aan de tijd dat het van de slagersfamilie Ooms was, die meerdere slagerijen had met een soortgelijke reclame erboven (aan de Nieuwlandstraat bijvoorbeeld, waar nu Slagerij Kees van Hest zit). Meer omwille van Da Paolo, het eerste Italiaanse restaurant van de stad.