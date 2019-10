Onzeker of koningin nog leeft na vernieling bijenkasten in Spoordonk: ‘Dan is het volk ook dood’

SPOORDONK - Tijdens een wandeling door het buitengebied van Spoordonk zag amateurimker Frank van Roessel tot zijn ontzetting dat zijn bijenkasten helemaal vernield waren. Een dag later is het nog altijd de vraag wie het op zijn geweten heeft. En misschien nog belangrijker: of de koningin nog leeft. Want haar einde, zou het einde van de kolonie betekenen.

Frank van Roessel (49), leerkracht van basisschool Beerze in Middelbeers, is naast docent ook imker. Al jarenlang houdt hij bijen. Twee van de vijf bijenkasten die hij bezit, staan in een weiland net buiten Spoordonk.

Toen hij daar afgelopen zondag wandelde, zag hij dat de kasten omvergeduwd waren met lange stokken. Eén kast was in de sloot terechtgekomen. Van Roessel vindt het onbegrijpelijk. ,,Het is een heel volk bijen dat op deze manier verloren gaat. Het is gewoon vandalisme”, vertelt hij. De deksels en bodems van de kasten lagen helemaal uit elkaar. Van Roessel heeft de kasten weer in elkaar gezet.

Maar daarmee is de ellende niet verholpen. Het is onduidelijk of de bijenkoningin nog leeft. ,,Als de koningin gesneuveld is, dan houdt het op. Dan is het volk dood”, zegt hij zuchtend. ,,De koningin stuurt de bijen. Zij legt de eitjes. Zonder haar kunnen de andere bijen niet overleven.”

Schade

Van Roessel heeft er bewust voor gekozen om de kasten aan de rand van een weiland buiten het dorp te plaatsen, om niemand tot last te zijn. ,,Een bij doet niets zolang jij die bij niets doet. Ik heb de kasten zelfs aan de rand van het weiland gezet, omdat ik weet dat mensen bang zijn voor bijen.”

Hij hoopt dat de schade meevalt. Maar dat is moeilijk in te schatten, omdat hij niet weet of de koningin nog leeft en hoeveel bijen er nog zijn. ,,Dat zie ik over een paar dagen pas. Tenminste, als het mooi weer is. Het moet minimaal een graad of vijftien zijn om de kasten te openen, anders komt de kou binnen”, legt hij uit. En dat kunnen de bijen niet hebben.