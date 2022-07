Oog in oog met een giraf, dat kan straks vanuit een van de nieuwe hotelkamers bij Beekse Bergen

De vlag hangt inmiddels in top. Dat laatste is overigens niet letterlijk aan de hand. Het zeven meter hoge nieuwe verblijf voor de giraffen is al ver af, maar de vlag wappert daar niet. De bouw gaat voorspoedig en dus heeft Beekse Bergen de lijn opengezet voor toekomstige gasten. De eerste boeking voor de hotelkamers in aanbouw is al binnen. In het voorjaar volgend jaar moet alles af zijn voor de eerste gasten.