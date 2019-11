‘Ooit DDW, altijd DDW': korfbaljubileum in Hooge Mierde

HOOGE MIERDE - Met een wedstrijd tussen het huidige vaandelteam van korfbalclub DDW en de Golden Oldies die twintig jaar terug tot twee maal toe Nederlands Kampioen werden, werd een halve eeuw korfbal in Hooge Mierde beklonken. De letters die in Eindhoven doen denken aan design, betekenen in Hooge Mierde niets minder dan Doorzetten Doet Winnen. De club die in 1969 door enkele huismoeders werd opgericht, kende al veel hoogtepunten. De gouden jubileumwedstrijd kan in dat rijtje bijgeschreven worden.

,,Als je ooit bij DDW gespeeld hebt gaat dat nooit meer uit je hart”, zegt Geert van den Borne (43) die haar team precies twintig jaar terug op sleeptouw nam naar de eerste Nederlandse titel in het bestaan van de club. Dit keer was het niet bepaald een thuiswedstrijd voor haar, want ze moest er maar liefst 800 kilometer voor rijden. ,,Maar het is het dubbel en dik waard”, zegt ze.

De wedstrijd waarbij de Golden Oldies het tegen hun - veelal twintig jaar jongere- speelster van het huidige DDW-1 opnemen, kent een voorspelbaar begin. De jongeren komen al binnen een minuut op voorsprong en een monsterscore dreigt. Maar dan recht Geert van den Borne haar rug en aangemoedigd door haar eigen kinderen, speelt ze Eef Rens, Kristel Klessens en Nathalie van Gisbergen vlotjes de bal toe. Het duurt acht minuten tot de score verder uitgebouwd wordt en als de huidige toppers al zes maal doel getroffen hebben, lukt dat ook bij de Golden Oldies.

Met een ruststand van 10-2 is het duidelijk dat het niet meer om de winst gaat, maar wel om een leuke wedstrijd voor het publiek op de overvolle tribune. In de tweede helft geven de Golden Oldies nog meer tegengas en zelfs het scoren gaat beter. Van den Borne: ,,We trainden voorafgaand aan de wedstrijd nog één keer en ik merk dat het rondspelen van de bal nog goed gaat, maar afmaken in de korf is iets anders.”