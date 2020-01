Ooit hip en ramvol: na 29 jaar is wereldeetcafé Pino’s dicht

Het eetcafé stond bekend om zijn eten van over de hele wereld, ver voor sushirestaurants, authentieke Turkse restaurants of Afghaanse restaurants hun intrede deden.



Pino's verscheen in 1991 ten tonele en was vooral in de beginjaren razend populair. In die tijd begon de Tilburger wat meer over de grenzen heen te kijken, onder meer door de opkomst van Festival Mundial in 1988.



De gerechten op de menukaart kwamen uit landen als Turkije, Indonesië, China, Griekenland, Mexico, Japan en Marokko. Met vlaggetjes van de landen erbij, stonden ze op de kaart. Er waren verschillende apart ingerichte zithoeken, de zaak stond vol met souvenirs uit verschillende landen. Mettertijd kwam er catering aan huis, een bed & breakfast en binnentuin bij.