Ooit was hij een jongen ‘van de straat’. Nu dirigeert rapper T.O. jongeren de goede richting op

,,Op dat moment zie je het niet, maar mijn peetoom haalde me uit de situatie waarin ik zat. Hij was mijn buddy.” Dat wil de Surinaamse Afro-Caribean rapper T.O. ook zijn voor jongeren die een zetje nodig hebben om en stapje verder te komen in het leven. Als rapper heeft hij naam gemaakt. Ook runt hij een eigen bedrijf: ‘WAYNG’ - We Are Your New Generation -, waarmee hij onder meer rap- en dj-workshops geeft op scholen. Hij praat razendsnel. Theodorus Misiedjan is zijn echte naam, 30 jaar oud, maar niemand die hem zo noemt in de muziekstudio aan de Ringbaan-Oost.