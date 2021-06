Ook allerlaatste eindexamenkandidaten verlost van de stress: ‘Door te spreiden kon ik mijn tijd beter verdelen’

TILBURG - Eindelijk, de laatste loodjes zitten erop. Eindexamenleerlingen die dit jaar kozen voor de optie ‘spreiden’ zijn sinds vrijdag klaar met hun toetsen. Op naar een tussenjaar of een nieuw leven als student. Op het Theresialyceum in Tilburg kijken ze ernaar uit.

Zes en een half uur examens maken. Daarna leren voor de volgende dag. Dat werd Ranja Aweys (19) te gortig. ,,Ik heb natuurkunde doorgeschoven”, vertelt de Tilburgse. ,,Heel fijn dat dat mocht. Nu kon ik mijn tijd beter verdelen. Het kwam door filosofie. Omdat ik daar examen in wilde doen, werd het een beetje te veel.’’

Tientallen leerlingen

Ranja is niet de enige leerling bij het Theresialyceum in Tilburg die besloot om haar examens te spreiden. Tientallen anderen (havo en vwo) verdeelden hun examens over de eerste en tweede periode. Die mogelijkheid was één van de coronaversoepelingen dit jaar.

Marwa Niazi (18) maakte, net als Ranja, haar vwo-examen natuurkunde deze week. Salih Isik (18) boog zich over het havo-examen wiskunde en Anne-Fleur van Dooren (18) over het havo-examen biologie. ,,Ik heb het hele jaar hard gewerkt’’, zegt Anne-Fleur. ,,De kans dat ik slaag, is groot. Toch vond ik alles heel spannend. Die stress wilde ik spreiden.’’ Herkenbaar, zeggen de andere drie. Salih: ,,Wiskunde, dat wilde ik zo ver mogelijk weg hebben.’’

Quote Ik vond de eindexa­mens spannend. Die stress wilde ik spreiden Anne-Fleur van Dooren, Eindexamenleerling Theresialyceum

Risico's gespreid examen doen

Nina de Veer, waarnemend afdelingsleider vwo bij het Theresialyceum, begrijpt de leerlingen helemaal. ,,Enerzijds is het fijn om je examens in één keer af te ronden. Anderzijds is het fijn om te spreiden, want het geeft rust. We hebben vooraf wel uitgelegd dat er risico’s zijn: als ze ziek zouden worden of in quarantaine moesten, konden ze pas in periode drie de laatste examens maken. Dan zit je al verder in juli.’

Ook leerlingen die in de eerste fase ziek waren, maakten in de tweede periode hun examens. Plus leerlingen die wilden herkansen om alsnog te slagen of om een hoger cijfer op hun lijst te scoren. De Veer: ,,Door corona was de voorbereiding op de examens niet ideaal, maar docenten hebben alles uit de kast gehaald.’’

Extra inloopuren

Klopt, zegt Marwa. ,,Onze wiskundedocent heeft veel extra inloopuren gehouden.’’ Ranja: ‘We hebben natuurlijk onlinelessen gehad en dit schooljaar mochten we grotendeels naar school. Toch zijn bij veel vakken gaten gevallen. Als je een bepaalde basis hebt gemist, loop je daar steeds weer tegenaan.’’

Wat ze ook mis liepen: de buitenlandreizen. Anne-Fleur: ,,En net als vorig jaar is er geen galafeest.’’ Salih vindt dat niet eens zo heel erg: ,,Vanaf de eerste klas ben ik al met dat feest bezig. Een gala? Help! Hoe werkt dat? Wat moet ik aan? Daar hoef ik me nu niet druk over te maken.’’

Quote Ik hoef me nu niet meer druk te maken over het galafeest Salih Isik, Eindexamenleerling Theresialyceum

Online meekijken

Ook de open dagen van de vervolgopleidingen gingen anders dan anders. Marwa: ,,Online kon je wel meekijken. Maar soms was het alleen een power point. Daar heb je niet veel aan. Je wilt sfeer kunnen proeven.’’ Toch weet ze wat ze wil: biomedische technologie studeren in Eindhoven. Salih gaat ook naar Eindhoven: Engelstalige ICT. Ranja gaat naar Amsterdam voor de studie biomedische wetenschappen.

Anne-Fleur kiest voor een tussenjaar. ,,Iets met muziek? Iets technisch? Verpleegkunde? Ik weet het gewoon niet. Zonder echte open dagen, kan ik niet kiezen. Maar een tussenjaar wilde ik altijd al. Studeren, daarna huisje-boompje-beestje. Ik wil even uit de stroom. Ontdekken wat ik wil.’’

Verder studeren of tussenjaar. Het viertal gaat in ieder geval eerst uitrusten van de examens. Ranja: ,,Ik hoor nu al het stemmetje in mijn hoofd: ‘moet je niet leren?’’’ ,,Van de examens in de eerste periode weten we de uitslag natuurlijk al’’, zegt Salih. ,,Het gaat de goede kant op.’’ Marwa blijft het spannend vinden. ,,Op 2 juli horen we of we geslaagd zijn.’’ Ranja: ,,En dan begint een nieuw leven. Ik kijk ernaar uit.’’