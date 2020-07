Ook asielzoekers mogen nu weer bezoek ontvangen: ‘Corona heeft procedures vertraagd’

Volop ruimte, nooit meer zoeken en fietsen­dief krijgt het moeilijk: dit is de nieuwe fietsen­stal­ling van Station Tilburg

10:58 Woe 15 jul: De gloednieuwe fietsenstalling bij station Tilburg gaat volgende week dinsdag open. Met 3900 stallingsplekken is er (heel) veel meer plek dan voorheen. Plus: de stalling is van de modernste snufjes voorzien.