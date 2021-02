Ook bij -5 loopt boa Bart de hele dag in korte mouwen, ‘Gewoon een knop omzetten’

Ja, opmerkingen over zijn outfit krijgt hij de hele dag door, maar voor buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Bart is het de normaalste zaak van de wereld. Terwijl zijn collega Sarah zich goed heeft ingepakt met een warme jack, muts en handschoenen, loopt Bart rond in een t-shirt met korte mouwen met daarover alleen hesje. ,,Ik ben niet anders gewend”, zegt hij. ,,Ik vind het prettig werken zo.”