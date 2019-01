Ook bij CDA Tilburg vrouw aan het roer

Als belangrijke opdracht ziet Couwenberg ‘het zoeken naar een middenweg’. ,,Politiek word je niet beoordeeld op een goede bijdrage in de raad. Met samenwerken en verbinden haal je de krant niet. We moeten zoeken naar hoe we én goed ons werk kunnen doen én zorgen voor voldoende stemmen.” Ze combineert haar politieke functie met een baan als marktmanager bij ABAB accountants en adviseurs.



Van den Hoven draagt de leiding zaterdag officieel over tijdens de nieuwjaarsreceptie. Hij was acht jaar fractievoorzitter, maar was voordien al raadslid voor het toenmalige Algemeen Belang. Van den Hoven wil ‘ruimte bieden aan vernieuwing’. Een nieuwe baan als bestuurder van een scholenstichting in Schijndel en een verhuizing in de privésfeer vragen bovendien veel tijd.



Couwenberg wordt de vijfde vrouwelijke fractievoorzitter in de Tilburgse raad. Ook de fracties van D66, GroenLinks, SP en eenpitter ONS Tilburg worden geleid door een vrouw. Van de 45 raadsleden is nog altijd tweederde man.