Ook bij Trinitas blijft de herinnering aan Joep Hultermans, ‘De Clown’ van RKSV Oisterwijk

IN MEMORIAMOISTERWIJK - Wie krijgt van zijn club een feest onder zijn eigen naam aangeboden? Joep Hultermans is die eer te beurt gevallen. Vlak voor RKSV Oisterwijk opging in fusieclub Trinitas, werd het Grote Joep Feest gevierd.

‘De Clown’ noemden ze de man die ruim een kwarteeuw kleur aan de voetbalkantine gaf, maar zondagavond dood werd gevonden in zijn aanleunwoning. De tachtiger woonde daar als weduwnaar alleen.

Uiteraard zong hij ook op zijn eigen Joep Feest nog eens met ‘De Clown’ van Ben Cramer mee. Het was zijn lijflied, dat Hultermans ter plekke ook steeds verbeeldde door met microfoon en al op het moment suprême ter aarde te storten.

‘Op een avond, hij viel - net als elke keer. Het publiek dat lachte luid, maar voor hem was het uit.’

Prins bij de Knotwilgen

Ton Jozen, de laatste voorzitter van RKSV Oisterwijk, spreekt van een ‘prachtige kerel’ die enorm veel voor de club heeft betekend. ,,Niks was Joep te veel of te gek.”

Joep Hultermans achter de bar van RKSV Oisterwijk

Ad Ruskus, ook een RKSV’er pur sang, kenschetst Hultermans ook als een harde werker op de leerlooierij en later in de schoonmaak. Vertier vond hij niet alleen in de voetbalkantine. Hij was ook prins carnaval van de Knotwilgen, de carnavalsvereniging van café de Knuistboom.

Een uur terug

Ruskus: ,,Wat hebben we met hem gelachen. Als de sluitingstijd van de kantine naderde, draaiden we gewoon de klok steeds een uur terug. Soms zaten we er om vijf uur ‘s nachts nog.”

Manon Rozen herinnert zich nog zijn afscheid bij RKSV Oisterwijk. ,,Lichamelijk ging het niet meer. ‘Pas goed op mijn bar', zei hij tegen me. ‘Nu is hij van jou.’ Toen ik hem op het allerlaatste eindfeest van de club vroeg nog één keer een pilsje met me te tappen, zei hij eerst: ‘Och, dat kan ik niet. Maar ik probeer het.’ De rest van de avond heeft hij de bardienst meegedraaid.”

‘De Clown’ kon net zo goed een ander voor de gek houden, weet Ton Jozen te vertellen. ,,Een echte sfeermaker. Hij was enorm populair.”

Dat blijkt ook uit de reacties op de Facebook-pagina van VV Trinitas Oisterwijk. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach, staat op de website van de club.