Ook corona kan het rollende vliegwiel van Absoluta niet stoppen

Het was voor Absoluta-eigenaren Marcel Hoogendoorn (46) en Sonja van den Beemt (44) even schrikken, toen in maart vorig jaar het gros van alle bestellingen wegviel. ,,We hebben drie dagen lang alleen maar annuleringen verwerkt, de omzet daalde met tachtig procent”, zegt Hoogendoorn. ,,Maar over heel 2020 was de omzetgroei bijna vijftig procent en december was de beste maand ooit. Dat was zonder corona misschien niet zo geweest.”