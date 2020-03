Ook Corona vastgesteld op ouderenresort de Leyhoeve

Wat de bron is van de besmetting kan de dircetie van de Leyhoeve nog niet zeggen. Inmiddels wordt contactonderzoek uitgevoerd bij een aantal bewoners en medewerkers. ,,We hopen dat dat snel meer duidelijkheid oplevert", aldus een woordvoerder.

De bewoners van de 200 reguliere appartementen in het complex wordt geadviseerd de komende periode ‘zoveel mogelijk in eigen appartement te blijven’. Alle horeca in het complex blijft maandag gesloten en er zijn geen bijeenkomsten. Eenieder wordt geadviseerd een afstand van twee meter in acht te nemen.