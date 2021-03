Ook de dikke Buick gaat eruit, corona wakkert kooplust klassiekers aan: ‘De verkoop is verdubbeld’

Voor de autoliefhebber is het watertanden. Zo’n vijftien klassiekers staan er in de garage van Van der Hoff, die sinds een paar jaar in Tilburg gevestigd is.



Een Fiatje uit 1971, verderop een Buick 1955 V8 automatic en een MGA Cabriolet uit 1958. Drie hebben er een bordje ‘verkocht’ op de voorruit liggen. ,,De verkoop is meer dan verdubbeld, corona is voor ons eigenlijk super, al mag je dat misschien niet zo zeggen.”



Mensen mogen niet veel. ,,Normaal was er van maart tot oktober heel veel reuring in de klassieke markt, met beurzen en clubs die samenkomen, maar die zitten thuis”, vertelt Van der Hoff. ,,Nu verloopt de meeste handel online en wordt er meer verkocht dan anders. Omdat mensen zich vervelen, lang met een wens rondlopen en daar nu de tijd voor hebben, denk ik. En je mag weinig, maar met zo’n klassieker mag je nu wel rijden.”