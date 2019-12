Ook de minister van Financiën belooft Brabant te helpen bij strijd tegen drugsindustrie

TILBURG - Ook Wopke Hoekstra, minister van Financiën, weet het nu: de drugsindustrie is tot in alle geledingen van de Brabantse samenleving doorgedrongen. Tijdens een werkbezoek aan Tilburg werd Hoekstra maandagmiddag van alle kanten op het hart gedrukt dat het kabinet meer moet doen om te voorkomen dat de criminele netwerken de Brabantse samenleving nog meer bezoedelen dan nu al het geval is.

,,De boodschap dat het hier gaat om een wijdverbreid probleem is duidelijk overgekomen", sprak Hoekstra aan het eind van zijn werkbezoek. Het Brabantse gevecht tegen de drugsindustrie werd hem uit de doeken gedaan door onder andere commissaris van de koning Wim van de Donk, de Tilburgse burgemeester Theo Weterings en de West-Brabantse politiechef Hanneke Ekelmans.

Drugsexperts van de politie gaven hem ook een rondleiding in de oefenruimte die op een geheime locatie in Tilburg is gemaakt. Daar zijn onder meer enkele drugslaboratoria en een cocaïnewasserij nagemaakt. Met name bij de productie van synthetische drugs spelen Brabantse criminelen een toonaangevende rol , maar de politie constateert dat ook de handel in cocaïne meer en meer voet aan de grond krijgt in Brabant.

Witwaspraktijken

De bestrijding van de drugsindustrie ligt in eerste instantie bij minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, maar Hoekstra komt in beeld als het gaat om het afpakken van crimineel geld en het voorkomen van witwaspraktijken. Het kabinet kondigde afgelopen zomer een serie voorstellen aan die het criminelen moeilijker moet maken om hun drugsgeld te investeren in de reguliere economie. Zo komt er een verbod op contante betalingen boven de drieduizend euro en probeert Nederland in Europees verband te bereiken dat 500 euro-biljetten uit de roulatie worden genomen. Hoekstra is bovendien al geruime tijd in gesprek met de banken, die hun rol als ‘poortwachter’ beter moeten gaan invullen.

In Tilburg herhaalde Hoekstra maandag dat het streven om criminelen behalve hun drugs ook hun geld af te pakken, onverminderd overeind staat. De Belastingdienst en de FIOD krijgen daartoe ook meer capaciteit, al gaat het nog niet lang niet snel genoeg naar de zin van de regioburgemeesters, die dit jaar nog een brief schreven over het tekort aan financiële rechercheurs. Ook commissaris van de koning Wim van de Donk liet zich eerder dit jaar kritisch uit over de slagkracht van de overheid : ,,Tientallen miljarden worden verdiend. Wij staan erbij, kijken ernaar en worden uitgelachen.”

