Ook de overleden Zusters van Liefde gaan van Moergestel terug naar het moederhuis in Tilburg

MOERGESTEL - De Zusters van Liefde hebben hun klooster Nieuwenhof in Moergestel verlaten. Ook de overleden medezusters zullen op termijn naar Tilburg overgebracht worden.

Hun namen worden in Moergestel nog met eerbied uitgesproken. Zuster José en zuster Hélène ontfermden zich over de kleuters van het dorp. Zuster Pia leerde de jeugd eerst bidden en dan typen. Zuster Beatrix zette zich in voor de missie en promootte het Driekoningenzingen.

Zuster Genoveve stond binnen het klooster bekend als keukenprinses en maakte zich daarbuiten sterk voor de EHBO. En zuster Alexina zwaaide de scepter in de bewaarschool naast het klooster, daar waar nu de brandweer zijn kazerne heeft.

Lees verder onder de video uit 2018

In hun blauwe habijt kleurden de Zusters van Liefde zo decennialang het gemeenschapsleven. Maar die tijd is voorgoed voorbij. De laatste zusters zijn vertrokken naar de bakermat van hun congregatie aan de Oude Dijk in Tilburg. Ook de zwanen in de kloostergracht zijn verdwenen.

Er is nog wel sprake van tijdelijke bewoning van het klooster bij wijze van antikraak. Bovendien wordt het iconenatelier van zuster Delian de Brouwer nog gebruikt.

Volledig scherm Toos Schoonus werkt in het Iconenatelier van Klooster Nieuwenhof aan een muurschildering, gadegeslagen door zuster Delian de Brouwer. © Tim Rijnhout / PVE (archief)

De zusters bezinnen zich al enige tijd samen met Van der Weegen Bouwgroep in Tilburg op herbestemming van het klooster aan de overzijde van zorgcentrum Park Stanislaus, zo laat bestuurssecretaris Judith de Raat namens de zusters weten.

Stoffelijke resten

Ook voor de begraafplaats achter het klooster zijn de dagen geteld. De stoffelijke resten van de Moergestelse zusters worden overgebracht naar de Tilburgse kloostertuin, waarin dit jaar ook de aan corona gestorven zusters te rusten werden gelegd.

Volledig scherm Tot voor enkele jaren woonden nog twaalf zusters in Klooster Nieuwenhof. © Zusters van Liefde

Judith de Raat: ,,Wij willen het kerkhof gaan ruimen, maar meer bijzonderheden zijn daarover nog niet te geven. Het is een hele operatie waar we de zusters en naaste omgeving zorgvuldig op willen voorbereiden. We verwachten niet dat dit binnen enkele maanden kan worden opgestart.”

Quote Het is een hele operatie waar we de zusters en naaste omgeving zorgvuldig op willen voorberei­den Judith de Raat

Nieuwenhof werd lang geleden als kasteel gebouwd. De oudst bekende heer van Moergestel die ter plekke woonde was Dirk van Horne (1320-1378). Pas in 1840 werd het rijksmonument als klooster in gebruik genomen. Op 24 september 1944 kreeg Nieuwenhof een Engels bombardement te verduren.

Achter het klooster ligt een diepe tuin, met helemaal achterin een Lourdesgrot. Bewoners van Park Stanislaus mogen graag vertoeven bij de beelden van Maria en het herderinnetje Bernadette.

Volledig scherm Ook de toekomst van de Lourdesgrot achter klooster Nieuwenhof in Moergestel is onbestemd. © Pix4Profs/Jan Stads

In het Moergestel van de vorige eeuw was nog een zustercongregatie actief: de in het bruin geklede franciscanessen van Asten. Hun klooster aan de Raadhuisstraat werd na het vertrek van de zusters naar Asten afgebroken. Het Antonius Huis, met daarin een medisch centrum, staat er nu.