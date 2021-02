Ook de sneeuw houdt geen leerling tegen: Tilburgse basisscholen weer ‘gewoon’ open

Niet de auto of de fiets werd maandagmorgen het meest gebruikt om kinderen af te zetten bij basisschool De Stappen. Nee, de slee was duidelijk in de meerderheid. Zo kwam ook ouder Raldo Neven zijn zoon Mas (8) naar school brengen. En daar is fotograaf Neven best blij mee, al moet hij ook bekennen dat het thuisonderwijs ‘eigenlijk best goed ging'. ,,Het was even wennen aan het begin, maar uiteindelijk pikte Mas het goed op.”