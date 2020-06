Ook demonstratie in Tilburg tegen racistisch politiegeweld

Doorlopend updates Burgemees­ter tevreden over terrasbe­zoek Tilburg: ‘Zoals ik het nu zie, gaat het goed’

16:28 TILBURG - ‘Het voelt als nieuwjaar, een nieuwe start’. En: ‘Een nationale feestdag is geboren’. Twee uitspraken vanaf de terrasjes aan de Korte Heuvel. De eerste van een bezoeker, de ander van een ondernemer. Het zegt iets over de sfeer in de stad nu de horeca weer open is.