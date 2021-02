Ook door Hap Stap Festival gaat opnieuw een streep

Nieuwe cultuurno­ta Goirle meteen onder vuur

24 februari GOIRLE - Een wethouder die zich in een beleidsnota uitspreekt over financiële onderbouwing, dat kan echt niet. Dat was het unanieme oordeel van de raadsleden deze week. In zijn cultuurnota had Johan Swaans al gesteld dat er voor de invulling van het beleid geen geld uitgetrokken zou kunnen worden. Het was slechts een van de kritiekpunten op de nota die er na twee jaar eindelijk ligt, want er zijn ook volop zorgen over het cultuuronderwijs.