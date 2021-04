Ook Eefje de Visser zelf ‘keek er mega naar uit’, optreden in 013 was wel weer even wennen

Willem II geeft fans een cadeautje: cruciale zege in heerlijke 'kelderder­by' tegen RKC

23 april Willem II heeft in de strijd tegen degradatie een cruciale zege geboekt op kleine buurman RKC Waalwijk. Onder toeziend oog van 2000 fans werd Vangelis Pavlidis de luid bejubelde matchwinner: met zijn 1-0 zorgde hij ervoor dat het na het laatste fluitsignaal feest was in Tilburg.