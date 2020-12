Ook extra onderzoek dodelijk ongeluk geeft aan: Tilburger had voetgangers moeten zien

Vorig jaar werd de zaak al behandeld bij de rechtbank in Breda, maar de rechters wezen geen vonnis, omdat ze het onderzoek te onduidelijk vonden. De verdachte reed die dag over de dijk en had de voetgangers niet gezien, vertelde hij. Hij had niet gedronken, keek niet op zijn telefoon, hij had geen idee hoe het nu kwam dat hij ze niet zag. Ineens reed hij de Tilburgse aan, die daarop overleed. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij de voetgangers 21 seconden lang had kunnen zien.