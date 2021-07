Ook Goirle wil gesprek met Arriva over minder bussen op lijn 2

Vanaf januari komt buslijn 2 tussen 9.30 en 14 uur nog maar twee keer in het uur, in plaats van vier keer. Ook op zaterdagen komt deze lijn van Arriva tussen de Reeshof en Goirle minder vaak. Lijn 2 rijdt onder meer langs ziekenhuis ETZ Elisabeth, het centraal station en de universiteit in Tilburg.

Wethouder Rik Grashoff van Tilburg heeft een gesprek aangevraagd met Arriva om te praten over het voornemen van de vervoerder om over de hele linie 10 procent van de dienstregelingsuren te schrappen. Dat dit is omdat het aantal passagiers sinds corona flink is afgenomen, dat begrijpt de Goirlese wethouder Van de Wiel op zich wel. En toch zet ze daar haar vraagtekens bij. Als je minder bussen inzet, krijg je niet meer mensen in het openbaar vervoer.

Quote We willen hier samen creatief over nadenken en zoeken de samenwer­king op met andere gemeenten Wethouder Tess van de Wiel

,,Dat signaal geven wij af aan Arriva en aan de provincie. We willen hier samen creatief over nadenken en zoeken de samenwerking op met andere gemeenten", aldus Van de Wiel.

Raadslid Henk Gabriëls (PAG) stelde dinsdag in de gemeenteraad voor om samen met Grashoff het gesprek aan te gaan met Arriva. ,,Wij hebben regelmatig aan de vorige portefeuillehouder gevraagd om iets te doen aan het openbaar vervoer in Goirle. Steeds kregen we te horen dat het verrekte moeilijk is om aan tafel te komen bij Arriva en de provincie. Nu lezen we in het Brabants Dagblad dat Grashoff Arriva uitnodigt. Dan wil ik als tip meegeven: nodig uzelf uit daar uit", gaf Gabriëls mee aan wethouder Van de Wiel.