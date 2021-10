Ook Groeten Uit Oisterwijk moet zijn publiek weer vinden: Keltisch ‘supertrio’ trapt zondag af

Zondag opent dat in Hotel-Restaurant Boschoord met de Ier Lorcan Mac Mathúna, die samen met een accordeonist en fiddler de Sean Nos-zangtraditie in het Gaelic levend houdt. ,,Heel bijzonder supertrio", weet Creusen zeker. ,,Maar uitverkocht zijn we nog niet.”

Dat heeft er volgens hem deels mee te maken dat folkliefhebbers onvoldoende oog hebben voor nieuw talent. ,,Over de kaartverkoop bij Andy Irvine, die we op 7 november hebben staan, maak ik me geen zorgen. Die man is een icoon.”

Wat GUO ook nog hindert, is de schaduw van corona. De doorstart voor de culturele sector is niet vliegend.

,,De reserveringen zijn tientallen procenten lager dat wat ze voor corona waren. Dat hoor je in het hele land terug. Misschien zijn mensen bang dat een optreden alsnog afgelast wordt. Of ze denken dat het nog niet veilig genoeg is. Maar dat is het wel. Uiteraard vragen we om de QR-code, maar we luchten en ontsmetten ook grondig.”

Volgens Creusen komt het meer dan ooit op solidariteit en verbinding aan. ,,Als je zolang stil hebt gelegen, ben je het contact met het publiek kwijt. Ook subsidiënten zijn uit beeld geraakt. Wat ons op de been heeft gehouden, financieel en moreel, zijn de schenkingen van bezoekers en sympathisanten. Ook van de gemeente hebben we coronasteun gekregen.”

Flairck

Na Lorcan Mac Mathúna en Andy Irvine brengt GUO dit seizoen optredens van Lavinia Meijer, Helen Flaherty Band, David Munnelly & Shane McGowan, Kieran Goss & Annie Kinsella en Flairck.

Op 18 april eindigt het programma met twee muzikale wandelingen onder leiding van GUO-voorzitter Frans Kapteijns. De Oisterwijkse Kathleen Willems zingt en speelt er gitaar bij.

Kathleen Willems sluit samen met Frans Kapteijns op 18 april 2022 het seizoen van Groeten Uit Oisterwijk af.

Jos Creusen, concertorganisator sinds 1978, hoopt corona achter zich te laten. Zondag opent Groeten Uit Oisterwijk zijn nieuwe seizoen.