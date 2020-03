Ook het college van Tilburg zit thuis, maar de stad moet verder

Prangende zaken

Het zijn ervaringen die herkenbaar zullen zijn bij iedereen die momenteel van huis uit werkt. Maar niet iedereen hoeft een stad te besturen, zoals De Vries en zijn collega’s. Vorige week besloot de gemeente al dat de commissie- en raadsvergaderingen voorlopig niet doorgaan. Wat nog wel doorgaat zijn de wekelijkse collegevergaderingen op dinsdag. Daar komen de burgemeester en de vijf aanwezige wethouders (Marcelle Hendrickx is al langere tijd uitgeschakeld wegens ziekte), nog wel kortstondig fysiek bij elkaar. Het gaat dan alleen over prangende zaken. ,,Dat zijn dus onderwerpen waarvoor een juridische, financiële of wettelijke termijn geldt”, aldus een woordvoerster van het college.

Niet stuurloos

Tijdens die collegevergaderingen worden volgens de woordvoerster uiteraard de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Zoals het bewaren van enige afstand tussen de collega’s. Buiten de collegevergaderingen werken burgemeester en wethouders voornamelijk van huis uit. De Vries: ,,Het gaat toch voornamelijk over de crisis de hele dag, maar we moeten ook verder. Zojuist had ik een gedeputeerde aan de lijn. Dan gaat het veelal over de crisis, maar hebben we het bijvoorbeeld toch ook nog even over de ontwikkeling van de havens in Tilburg. Dat moet ook door. De stad is zeker niet stuurloos.”